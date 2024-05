Gerade ist für den FK Pirmasens die Saison 2023/24 zu Ende gegangen. Die ersten Spiele der Vorbereitung auf die neue Runde sind terminiert.

Fußball-Oberligist FK Pirmasens spielt in der Vorbereitung auf die neue Saison am Donnerstag, 18. Juli, auf dem Rasen des TV Hauenstein gegen die U23 des Zweitliga-Fünften Karlsruher SC. Zwei Tage später folgt die Partie in Waldfischbach gegen Jahn Zeiskam. Beim Sportfest des Pirmasenser SV misst sich der FKP am Freitag, 28. Juni, mit Borussia Neunkirchen. Ein Testspielgegner wird auch Oberliga-Meister Eintracht Trier sein.