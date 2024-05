Voraussichtlich im Herbst öffnet mit Poco in der Iggelheimer Straße 28 ein neues Möbelgeschäft seine Pforten. Speyer sei „ein sehr attraktiver Standort“ und außerdem bewährt in der Möbelbranche, teilt Björn Wießmann, Vertriebsleiter für die Region Süd, auf Anfrage mit. Zudem schließe Poco mit dem neuen Markt eine regionale Lücke. Die nächste Filiale befindet sich in Mannheim. Aus den Räumen in der Iggelheimer Straße war Ende Oktober 2022 SB Möbel Boss ausgezogen und hatte seine Filiale geschlossen. „Noch ist das Gebäude sozusagen nackt“, erklärt Wießmann. „Erst werden die Ladenbauer anrücken, dann kommen die Maler, um die Fassade in unserem neuen Farbkonzept zu streichen – in Anthrazit und Bordeauxrot.“ Danach werde alles eingerichtet. In der Filiale würden rund 35 Mitarbeiter arbeiten. Das Team werde parallel zu den vorbereitenden Arbeiten am Speyerer Standort in Mannheim, Pforzheim und Heilbronn auf ihre Aufgaben vorbereitet. Für den Eröffnungszeitraum sind mehrere Aktionen und Rabatte angekündigt: Es werde unter anderem ein Auto verlost, dessen Schlüssel aus einem Glastresor befreit werden müsse. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest.