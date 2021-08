Der Trend zum Ärztehaus ist eindeutig in Speyer. Das neueste entsteht im Vogelgesang zwischen dem Neubaugebiet „Am Priesterseminar“ und der B39. Investor ist Christian Bauer, niedergelassener Hausarzt in Speyer, der in seinem Angebot die medizinische Versorgung der Zukunft sieht.

2016 hat sich Christian Bauer als Hausarzt in Speyer niedergelassen. 2017 hat er sich zur Errichtung eines Gesundheitszentrums entschieden. Als „Gesundheitszentrum Dr. Bauer“ ist es inzwischen an den Markt gegangen. Der Baufortschritt seit Mai 2020 wird im Internet unter www.gzb-speyer.de dokumentiert. Anfang 2022 soll Eröffnung gefeiert werden. „Der Rohbau ist im Dezember 2020 fertiggestellt worden, die Fenster sind voraussichtlich Ende dieser Woche drin“, berichtet Bauer. Seit einer Woche seien im Inneren auch die Trockenbauer am Werk. Bisher sei das Projekt im Zeitplan, freut sich der Investor. Für die 2000 Quadratmeter auf vier Etagen und mit bis zu neun Einheiten falle eine Investition im einstelligen Millionenbereich an, für die er die Speyerer Vereinigte VR-Bank als Finanzierungspartner an seiner Seite habe.

Gebaut wird auf der Fläche in der Remlingstraße, die das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) als Priesterseminar-Investor zunächst für einen Supermarkt reserviert hatte. Die Nachfrage gestaltete sich aber anders, und Mediziner Bauer kam zum Zug. Er berichtet von einer zunächst schwierigen Standortsuche nach seiner Entscheidung von 2017. Jetzt seien aber die Weichen gestellt für ein „neuartiges Gesundheitszentrum, das die wachsende Zahl der Patienten sowohl räumlich und zeitlich flexibel, als auch eingebunden in weiterreichende gesundheitliche Angebote bewältigen kann“.

Mehrere Ärzte in einer Praxis

Sein bisheriger Standort in der Diakonissenstraße, wo er zwei Praxen zusammengeführt hat, sei zu klein geworden, so Bauer: „In den vorher nur von einem Arzt genutzten Räumen arbeiteten nach Übernahme zunächst zwei, und inzwischen sind es sogar drei Ärzte geworden.“

Ganzheitliche Gesundheitsangebote soll Bauers Zentrum bieten. Er selbst wird auf fast 500 Quadratmetern die komplette zweite Etage nutzen und damit die Grundfläche seiner Praxis verdreifachen. Eine Apotheke und eine Physiotherapiepraxis für das Erdgeschoss seien bereits eingemietet, Mieter für das erste und dritte Obergeschoss würden noch gesucht. „Anfragen habe ich viele erhalten“, berichtet Bauer. Es sei ein buntes Bild, er sei offen für alle therapeutischen Bereiche. „Gespräche laufen.“ Vorrang hätten Medizinkollegen aus Speyer, die sich wie er räumlich verändern wollten. Ob alle schon direkt mit ihm einziehen, sei offen, so Bauer, der für die Einheiten im Staffelgeschoss auch Wohnungen nicht ausschließt.

Wenn der 41-Jährige über „sein“ Projekt redet, will er „eher den Nutzen als die Kosten“ in den Vordergrund stellen: qualitativ hochwertige medizinische Versorgung, dank kurzer Wege für jeden zugänglich – das ist sein Ansatz. Der Hintergrund ist, dass es laut Bauer in den nächsten Jahren zu einem Mangel an Hausärzten kommen wird. Allein in Speyer und Umgebung seien rund 30 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt und würden ihre Praxen in absehbarer Zeit schließen. „Die Tendenz ist leider steigend“, so Bauer. Wie viele andere spüre er diese Entwicklung schon in Form „immer voller werdender Warteräume“.

Herausforderungen an die Abläufe

Das zu erwartende erhöhte Patientenaufkommen stelle auch besondere Anforderungen an die Abläufe in den Praxen. Großzügige Anordnung der Räume, innovatives Terminmanagement, moderne Ansätze in der Praxisarchitektur, lauten dazu die Schlagworte, die die neue Praxis Bauer prägen sollen.

Petry Projekte und Hausgemacht Architekten (Landau) steuerten umsichtig die rund 150 Gewerke, so Bauer, der auch die Kooperation mit der Stadtverwaltung lobt. „Letztlich geht es auch um die Frage, wie wir Ärzte hierher bringen können“, sagt der Inhaber ebenfalls mit Blick in die Zukunft. Er bilde Jungärzte aus, und um diese zu halten, „braucht man Infrastruktur und eine vernünftige Anbindung“. Die einzigen Argumente seien das freilich nicht, ergänzt er augenzwinkernd: „Einmal im schönen Speyer angekommen, werden sie sich zweimal überlegen, ob sie jemals wieder weggehen.“

Daten & Fakten: Droht Ärztemangel?

79 freipraktizierende Ärzte gab es in Speyer 1990. Im Jahr 2019 waren es hingegen 169, zählt das Statistische Landesamt. Hinter den Zahlen gebe es ein anderes Bild, so ein Sprecher der Kassenärztlichen Landesvereinigung, die für Speyer 34,6 Hausärzte, 74 Fachärzte und 17,3 Psychotherapeuten als Vertragspartner aufführt: „Die zur Verfügung stehende ärztliche Arbeitszeit sinkt aktuell bundesweit.“ In Speyer seien 6,5 Hausarztsitze nicht besetzt, in ganz Rheinland-Pfalz 262,5. Der Sprecher bestätigt einen Trend zu Medizinischen Versorgungszentren oder Berufsausübungsgemeinschaften mit Angestelltenverhältnissen sowie modernen Teamarbeitsstrukturen.