Rund 70 Beratungsstellen in der Pfalz und Saarpfalz betreibt das Diakonische Werk Pfalz. Die Verantwortung dafür in der Zentrale in Speyer trägt seit Februar Agim Kaptelli. Er komplettiert den Vorstand des kirchlichen Trägers und will das System trotz knapper Kassen und wachsender Problemlagen in die Zukunft zu führen.

„Wir sind im Dienst für die Menschen, die Unterstützung brauchen und deren Leben in Krisen geraten ist. Das ist zunächst mal unabhängig vom Budget“, sagt Agim Kaptelli.