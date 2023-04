Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anke Mertens übernimmt die Leitung der Volkshochschule Speyer in einer Übergangsphase. Das Bildungszentrum etabliert neue, digitale Angebotsformen, will aber auch wieder zurück zu den in der Vergangenheit so beliebten Präsenzveranstaltungen. Die neue Chefin könnte diesen Spagat schaffen – nicht nur, weil sie sehr sportlich ist.

Als die 58-jährige Anke Mertens vorige Woche die Nachfolge von Ewald Gaden als Leiterin des Bildungszentrums Villa Ecarius angetreten hat, lag ein Schriftstück auf dem Schreibtisch,