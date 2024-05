Die A6 wird seit März 2022 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn in beiden Fahrtrichtungen auf einer Länge von circa 11,1 Kilometern von Grund auf erneuert. „Dank des aktuellen Baufortschrittes kann der zweite Bauabschnitt, geeignete Witterung vorausgesetzt, voraussichtlich Ende Juni 2024 abgeschlossen werden“, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes nun mit. Die A6 ist dann wieder ohne Einschränkungen befahrbar. In der letzten Maiwoche soll die eingerichtete Baustellenverkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken zurückgebaut und der neue Abschnitt freigegeben werden. In Fahrtrichtung Mannheim bleibt die Baustellenverkehrsführung rund drei Wochen länger bestehen, um abschließende Schutzplankenarbeiten im Bereich des Mittelstreifens ausführen zu können, teilt die Autobahn GmbH des Bundes weiter mit. Im Anschluss steht auch dieser Streckenabschnitt wieder wie gewohnt zur Verfügung. Im zweiten Bauabschnitt wurde auf einer Länge von rund drei Kilometern zwischen der AS Enkenbach-Alsenborn und dem Autobahndreieck Kaiserslautern der gesamte Fahrbahnbelag erneuert. Dabei wurden laut Autobahn GmbH rund 50.000 Tonnen Beton herausgebrochen und recycelt sowie rund 30.000 Tonnen Asphalt neu eingebaut. Zudem wurden die Entwässerungseinrichtungen sowie die Schutzplanken ersetzt. Eigentlich sollte die Maßnahme bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Bei den Abbrucharbeiten an der Betonfahrbahn seien jedoch unerwartet Altlasten im Untergrund festgestellt worden, was zu Verzögerungen geführt habe.