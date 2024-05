Eine zehnjährige Geschichte fand in der Einweihung der neu gestalteten Dorfmitte von Petersbächel nun seinen Abschluss. Bereits 2014 hatte die Ortsgemeinde das Anwesen gekauft, das marode Haus abgerissen, die Fläche mit Schotter befestigt. Nachdem nun die Neugestaltung mit Natursandsteinen, Grünanlage und Beleuchtung abgeschlossen ist, wurde der Platz in einer kleinen Feierstunde eingeweiht. Die Gesamtkosten, inklusive Kauf und Abriss, belaufen sich auf 120.000 Euro, wie Bürgermeister Michael Schreiber sagte. Die Maßnahme wurde komplett von der Daniel-Theysohn-Stiftung finanziert. Der Name des Platzes soll Programm sein: „Petersbächler Maischdubb“. Wie in früheren Zeiten soll er Möglichkeiten zur Begegnung, zum Gespräch und Austausch bieten. Für Wanderer bietet er einen geschützten Platz zur Rast.