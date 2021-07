Neuer Mieter in der Quartiersmensa Q+H in der Heinrich-Heine-Straße wird der bisher in Dudenhofen ansässige Kinderarzt Bernhard Hock (64) mit einer Praxis. Er habe einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben, sagt Oliver Hanneder, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gewo als Gebäudeeigentümerin: „Passt hier sehr gut rein, hat in Speyer-West noch gefehlt.“ Hock will vier angestellte Ärzte der bisherigen Praxis mitbringen und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „FiTZ“ eröffnen, wie er sagt. Schon heute kämen viele seiner Patienten aus Speyer. Kollegin Emine Straube betreibe die Praxis in Dudenhofen weiter. Hock will am 1. Oktober eröffnen, Hanneder sagt, der Anfang Juli begonnene Umbau der bisher von einem Pflegedienst genutzten Räume für 300.000 Euro könne bis Anfang November länger dauern. Es handle sich um gut 200 Quadratmeter. Für die bisher in Q+H angebotene Tagespflege suche die Gewo einen neuen Partner.