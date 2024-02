Unbekannte Täter öffneten nach Polizeiangaben in der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, Türen von insgesamt drei Autos im Nachtigallenweg in Speyer-Nord. Wie sie das gemacht haben, ist offen, sagt die Polizei. Dort entwendeten sie Süßwaren in niedrigem zweistelligen Gesamtwert. Ob ein Tatzusammenhang mit ähnlichen Fällen vom vergangenen Wochenende besteht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am vorigen Wochenende waren laut Polizei insgesamt acht Menschen Opfer von Diebstählen geworden – in den meisten Fällen wurden Wertgegenstände aus Autos gestohlen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.