Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pandemie hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu einer Ausnahmesituation geführt – so auch in den Schulen. Ein Schuljahr später und kurz nach den Halbjahreszeugnissen: Macht sich das bei den Anbietern von Nachhilfeunterricht in Speyer bemerkbar?

„Was ich extrem merke, ist, dass manche Kinder ihr Lernen nicht mehr selbst organisieren können“, sagt Andre Meringer. Er leitet das Nachhilfeinstitut Mathematiqum in der Speyerer Bahnhofstraße