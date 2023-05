Yvonne Wittmann heißt der Speyerer „Stadtradeln-Star“ 2023. Dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die junge Mutter aus Mutterstadt wird im Aktionszeitraum vom 7. bis 27. Juni privat wie beruflich mit dem Fahrrad unterwegs sein und aufs Auto verzichten. Wittmann arbeitet in Speyer als Social-Media-Managerin bei Edeka Stiegler teilt die Erfahrungen, die sie beim Stadtradeln macht, in den sozialen Netzwerken.

Vom 7. bis zum 27. Juni 2023 sind alle, die in Speyer leben oder arbeiten, aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit mit dem Fahrrad oder E-Bike zu fahren, so die Stadtverwaltung. Ziel ist es demnach, möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz und für Speyer zu sammeln. Die radaktivsten Teilnehmer und Teams, Kitas und Schulen werden geehrt. Stadtradeln-Auftakt ist am Mittwoch, 7. Juni, 17 Uhr, vor dem Dom. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es folgt eine Radtour über rund 15 Kilometer mit Picknick auf der Domwiese. Die Stadtradeln-Sieger werden am Samstag, 22. Juli, 11 Uhr, im Kulturhof prämiert. Kitas und Grundschulen können bei der Aktion grüne Kindermeilen sammeln. Dabei werden laut Stadt eine Woche lang alle Wege gesammelt, die Kita- und Schulkinder in ihrem Alltag klimafreundlich zurücklegen. Ob zu Fuß, per Roller oder mit dem Rad – jedes Fortbewegungsmittel zählt. Anmelden können sich Kitas und Grundschulen für die Sammelwoche bei Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff per E-Mail an katrin.berlinghoff@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232 142596. Beim Schulradeln treten die Schulen gegeneinander an.

Für Speyer sind bis jetzt mehr als 40 Teams mit mehr als 580 Radlern am Start. Anmeldungen sind möglich im Netz unter www.stadtradeln.de/speyer.