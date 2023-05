Vom 7. bis 27. Juni findet in diesem Jahr in Speyer die Aktion „Stadtradeln“ statt. Die Stadt beteiligt sich zum elften Mal und startet nun einen Aufruf: Teilnehmer gesucht!

Wer Kilometer im Sattel zurücklegt, tut etwas für die eigene Gesundheit, für den Klimaschutz und kann in dem Wettbewerb punkten, der mit der Aktion „Stadtradeln“ verbunden ist. Kinder und Erwachsene sind aufgerufen, in den drei Wochen den Weg zur Schule, zur Arbeit, zu Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie alle sonstigen Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei möglichst viele Kilometer zu sammeln. Die aktivsten Teilnehmer und Teams, Kitas und Schulen werden im Anschluss prämiert. Die Stadt wiederum kann sich mit ihrem Gesamtergebnis in einem bundesweiten Wettbewerb behaupten.

Den Auftakt am Mittwoch, 7. Juni, bildet laut Stadt eine gemütliche Radtour mit folgendem Picknick. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Domplatz, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Prämierung findet am Samstag, 22. Juli, um 11 Uhr im Kulturhof statt. Die Anmeldung zum Stadtradeln erfolgt im Internet über die Seite www.stadtradeln.de/speyer. Als Ansprechpartnerin für die Speyerer Beteiligung ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung deren Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff unter der Telefonnummer 06232 142596 und per E-Mail an katrin.berlinghoff@stadt-speyer.de erreichbar.

Stadtradel-Star wird vorgestellt

Unter ihrer Federführung, aber auch mit externen Beteiligten, kann ein Rahmenprogramm zusammengestellt werden, das zum Mitradeln motiviert. Dazu soll wie in den Vorjahren auch ein – noch nicht verkündeteter – „Stadtradel-Star“ beitragen, der im Aktionszeitraum komplett auf das Auto verzichtet und über seine Erfahrungen berichtet. Im vergangenen Jahr war das Frank Bug, Marketing-Mitarbeiter der VVR Bank Kur- und Rheinpfalz.

Im vergangenen Jahr waren auch die bisherigen Speyerer Rekordwerte „erradelt“ worden. 1800 aktive Radler in 62 Teams hatten in der Summe 359.770 Kilometer innerhalb von drei Wochen zurückgelegt. Im zuvor besten Jahr 2021 waren es 350.125 Kilometer gewesen. Angegeben wird jeweils auch der beim Radeln vermiedene Kohlendioxid-Ausstoß: Das waren laut Ausrichter 55 Tonnen.