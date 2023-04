Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

DUDENHOFEN. Am 13. November 1971, einem bitterkalten Samstag vor 50 Jahren, ging es in der Dudenhofener „Badewanne“ heiß her. Die Stammtisch-Fußballer des ehemaligen Speyerer FC Ferdi (benannt nach dem Wirt der Weinstube „Zum Altpörtel“) veranstalteten ein Mofa-Rennen. Ungefähr 200 bibbernde Zuschauer übertrafen sich in der Radrennbahn des RV 1908 mit Ratschlägen, „wie mer die Dinger schneller mache könnt“.

Star dieser ersten derartigen Veranstaltung in der Pfalz war allerdings kein Mofa-Lenker, sondern der mit einigen der Hobby-Fußballer befreundeter Motorrad-Rennfahrer