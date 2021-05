Neuer Titel: Speyer ist die Blitzhauptstadt der Republik. Nirgendwo in Deutschland hat im vergangenen Jahr so oft der Blitz pro Quadratkilometer eingeschlagen wie in der Domstadt. Das hat der Münchener Technologiekonzern Siemens am Dienstag mitgeteilt.

Das Technologieunternehmen betreibt einen Blitzinformationsdienst (BLIDS), der 2019 in Speyer 3,1 Blitze pro Quadratkilometer registrierte. Bei einer Gemarkungsfläche von 42,6 Quadratkilometern sind das 131 Blitzeinschläge im Jahr. Damit liegt die 50.000-Einwohner-Stadt vor Rostock (2,6 Blitze pro Quadratkilometer; insgesamt 438 Einschläge) und Lübeck (2,5; 480).

„Bei einer relativ geringen Stadtfläche wie in Speyer reichen einige wenige Gewitter, um letztlich eine hohe Blitzdichte auszuweisen“, informiert Stephan Thern, der Leiter des Blitz-Informationsdienstes. „Im Fall der beiden nachfolgenden ,Nordlichter’ Rostock und Lübeck spielt vermutlich die Nähe zur Ostsee eine Rolle.“ Speyer ist flächenmäßig die kleinste kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz und liegt in dieser Hinsicht bundesweit vor Schweinfurt (35,7 Quadratkilometer), Rosenheim (37,2), Kaufbeuren (40) und Schwabach (40,1) an fünftletzter Stelle unter 107 Kommunen.

160 Messstationen

Der BLIDS ermittelte mit 329.000 Einschlägen vergangenes Jahr die bisher niedrigste Anzahl für Deutschland seit dem Start des Services im Jahr 1991, rund 26 Prozent weniger als 2018. Der Dienst nutzt rund 160 Messstationen in Europa und betreut das Messnetz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Benelux, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, so das Unternehmen. Dank präziser Messtechnik könnten die Sensoren im Abstand von 350 Kilometern aufgestellt werden, was Installations-, Betriebs- und Wartungskosten reduziert. „Mit der aktuellen Software können wir bis auf 50 Meter genau ermitteln, wo gerade ein Blitz eingeschlagen hat“, erklärt Thern.

Speyer zuletzt blitzarm

Der Gewitterexperte von „Klima-Palatina“, Diplom-Meteorolge Ingo Bertram, der selbst in Speyer wohnt und dort seit 30 Jahren auch Wetteraufzeichnungen durchführt, kennt die genauere Ursache des Blitz-Titels: „Die Blitzdichte über Speyer im Jahr 2019 resultiert eindeutig von einem extrem heftigen und außergewöhnlich intensiven Gewitter in der Nacht zum 27. Juli 2019. Es gab in jener Nacht ungewöhnlich viele Einschläge in Speyer“, sagte er auf Anfrage. Zuletzt habe es in Speyer im Jahr 2000 noch mehr Einschläge gegeben. Am 13. September, am 12. Mai und am 5. Juni hätten jeweils ähnlich heftige Gewitter über Speyer getobt. „Die letzten Jahre vor 2019 waren auch in Speyer meist recht blitzarm“, betont der Experte. Auch im Jahr 2020 sehe es in Speyer bislang sehr mau aus. „Das hängt auch an der aktuellen Großwetterlage, die schwül-heiße Luftmassen bislang eher von uns abgehalten hat“, ergänzt Christian Müller, Geschäftsführer von Klima-Palatina.