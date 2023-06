Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Feierlich, zuversichtlich und fest im Glauben an die Zukunft der Kirche haben die Protestanten Markus Jäckle am Sonntag in der Gedächtniskirche offiziell in sein Amt als Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz eingeführt. Sein Vorgänger Manfred Sutter wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Mit einem weinenden Auge ließen die Speyerer Markus Jäckle in die neue Verantwortung ziehen, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Die Bevölkerung kennt ihn,