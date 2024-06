Kurz vor 17.30 Uhr steht am Montag die Zusammensetzung des neuen Speyerer Stadtrats fest. Es gibt einiges an Kontinuität: CDU, SPD, FDP, Linke und UfS behalten ihre Fraktionsstärken.Die AfD gewinnt, zwei Fraktionen rutschen ab. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit der neun Gruppierungen?

Bei der CDU muss das Aufatmen gut hörbar gewesen sein: Sie ist wie 2019 stärkste Fraktion geworden, was laut Fraktionschef Johannes Kabs „nicht selbstverständlich“ war.