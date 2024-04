Mehrere Personen haben der Polizei am Sonntagmorgen um kurz nach 4 Uhr über den Notruf einen aggressiven Mann an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Speyer gemeldet. Nach Angaben der Polizei stellte sich vor Ort heraus, dass der beschriebene 40-Jährige bereits einen 22-Jährigen angegriffen und dabei leicht verletzt hatte. Da der Mann alkoholisiert war und weiter aggressiv auftrat, wollten die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nehmen, damit er nicht noch weitere Straftaten begeht. Der Mann leistete der Polizei zufolge jedoch Widerstand, als er gefesselt werden sollte. Den Beamten gelang es schließlich, den Mann doch noch auf die Dienststelle zu bringen. Laut Mitteilung blieben alle Beteiligten unverletzt. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.