Angebranntes Essen in einer Wohnung hat am Montag in der Friedrich-Ebert-Straße einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei in einem Hochhaus starker Brandgeruch wahrnehmbar gewesen. Aus der verrauchten Wohnung retteten Wehrleute demnach einen Mann und übergaben ihn anschließend dem Rettungsdienst. Die Wohnung habe danach belüftet werden müssen.