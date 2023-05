Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mörschbrücke ist eine historische Verbindung über den Nonnenbach und ein wichtiger Zugang zur Altstadt. Ihre lange Geschichte und eine offenbar kostenbedingt halbherzige Sanierung in späteren Zeiten bereiten den städtischen Tiefbauern Kopfzerbrechen.

Wohin des Weges?

Natürlich in die Altstadt – oder aus der Altstadt heraus? Im Bereich, in dem der Nonnenbach an der ehemaligen Stadtmauer entlangfließt, kam irgendwann