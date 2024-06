Neue Märchen-Angebote starten in Speyer: Im Garten der Alten Schwegenheimer Straße 61a erzählt Sarah Schmidt in diesem Sommer Märchen, Mythen und Geschichten aus Skandinavien, Sibirien und der Arktis für Kinder und Erwachsene. In ihrem Rundzelt können Kinder zudem Unbekanntes der Gebrüder Grimm entdecken. Im August können Gäste eigene Geschichten oder musikalische Einlagen präsentieren. Gunter Schmidt führt im Begleitprogramm in die Geheimnisse heimischer Kräuter ein, die er selbst im Märchengarten gezogen hat. Termine: für Erwachsene die Samstage 15. Juni, 13. Juli, 17. August, jeweils 19.30 Uhr. Eintritt: 23 Euro pro Person. Für die ganze Familie sonntags, 16. Juni, 14. Juli, 18. August, jeweils um 15 Uhr für 12 Euro pro Person.