Für Lisa Kiefer, die in Speyer beheimatet ist, brachte die ADAC-RTHB-Rallye Hessisches Bergland in Malsfeld einen weiteren Erfolg. Sie gewann sie mit Chris Gropengiesser im leistungsstarken Skoda Fabia RS Rally 2 die Gesamtwertung, diesmal mit einem Vorsprung von 1:43 Minuten auf die Konkurrenz. „Auf allen sechs Wertungsprüfungen waren wir super unterwegs und haben die Bestzeit gefahren“, sagte die 31-jährige Lehrerin an einer Förderschule.