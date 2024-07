Wolfgang Walter ist neuer Präsident des Lions Clubs Speyer. Im 60. Jahr des Bestehens des ältesten Serviceclubs der Stadt übernimmt er den Stab von Hanno Gerwin. Davor ist im Jubiläumsjahr aber noch so einiges bewerkstelligt worden.

Noch unter der Präsidentschaft Gerwins haben die Lions ihr Jubiläum im Alten Stadtsaal gefeiert, die Clubgeschichte in einer Festschrift dokumentiert und auch im Jubiläumsjahr zahlreiche Projekte unterstützt. Neben dem 60. Clubgeburtstag hatten die knapp 60 Lions noch ein weiteres Jubiläum zu feiern: Der Friedrich-Magnus-Schwerd-Preis für besonders leistungswillige Schüler wurde zum 25. Mal seit seiner Neuauflage vergeben. Er solle deshalb im kommenden Jahr ausgiebig mit ehemaligen Preisträgern gewürdigt werden.

Die von Hanno Gerwin konzipierte Festschrift zum 60-jährigen Bestehen zeigt das Clubleben in seinen vielfältigen Facetten. Die Chronik wurde bei der Jubiläumsfeier verteilt, an der auch Gäste des italienischen Partnerclubs Canossa/Val d’Enza teilnahmen. An die Öffentlichkeit war der Club mit seiner Matinee im Historischen Ratssaal mit Talenten der Musikschule der Stadt und mit seiner Teilnahme am Altstadtfest getreten.

Mit Erlösen seiner Aktionen und Mitteln der Mitglieder hat der Club im Jubiläumsjahr zahlreiche Institutionen und Projekte vor allem in Speyer unterstützt. Ein Zelt für die Jugendförderung der Stadt (8000 Euro), Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei (7000 Euro), das Frauenhaus Speyer (7500 Euro) und der Kinder- und Jugendzirkus Bellissima (6000 Euro) waren dabei die größten Einzelposten.

Dem neuen Präsidenten Wolfgang Walter stehen Holger Grimm als erster Vizepräsident und Martin Hofmann als zweiter Vizepräsident zur Seite. Sekretär Clemens Spiekermann und Schatzmeister Rudolf Müller versehen ihre „angestammten“ Positionen weiter.