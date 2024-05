18 Unternehmen präsentieren nach Angaben der Stadt am kommenden Wochenende ihre Leistungen und Produkte bei der ersten Leistungsschau auf der Maximilianstraße. Darunter sind unter anderem mehrere Autohäuser, ein Wohnmobil-Unternehmen oder die Stadtwerke Speyer (SWS) „mit aktuellen Informationen rund um das Thema Glasfaser“, erklärt eine Sprecherin. Veranstalter die Stadt, Organisator die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“. „Das ist eine Auftaktveranstaltung“, sagt Vorsitzender Peter Bödeker. „Wir wollen etwas machen, was neu ist“, erklärt er. „Da es sich um die erste Ausrichtung dieses Veranstaltungsformat handelt, gab es bei den Vorbereitungen naturgemäß kleine und größere Herausforderungen“, erklärt eine Stadt-Sprecherin auf Anfrage. Das belange gerade die Akquise der Ausstellerinnen und Aussteller. Ursprünglich sollten auch die Auestraße und der Industriehof Veranstaltungsstätten sein, im April wurde entschieden, sich auf den Bereich zwischen Alter Münze und Altpörtel zu konzentrieren. „So etwas muss wachsen“, sagt Bödeker. Kombiniert wird die Leistungsschau mit einem Street-Food-Festival auf der Maximilianstraße und einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Veranstaltung läuft am Freitag, 31. Mai, und Sonntag, 2. Juni, von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Das Street-Food-Festival hat freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Teilnehmer

1.

Autohaus Neubeck - mit zwei Ständen

2.

Rewe Holger Appel oHG - Samstag und Sonntag

3.

BMW Cuntz

4.

Ahorn Wohnmobile

5.

Autohaus Jäger und Keppl

6.

Autohaus Tabbouch

7.

AMC Infostudios

8.

Brillenhammer

9.

creationG Modedesign GmbH

10.

Autohaus Schätzel

11.

Karl Christmann GmbH

12.

soNachhaltig

13.

Wendling Fahrzeugveredelung GmbH

14.

Autohaus Renck-Weindl

15.

abenteuer erleben | philipp kabs

16.

Stadtwerke Speyer

17.

Autohaus Raber GmbH & Co. KG

18.

DVAG - Sascha Rosenow - nur Sonntag