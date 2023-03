Jürgen Stahl von der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt ist einer der Preisträger beim Kalenderwettbewerb 2023 des Landesamts für Jugend, Soziales und Versorgung.Seit mehr als 40 Jahren gestalten Menschen mit Behinderung den vom Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung jährlich herausgegebenen Kalender („Menschen mit Behinderung malen“). Jürgen Stahl, der in der Wohngruppe der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt lebt, hat mit seiner Kunst die Jury überzeugt und ist nun mit einem seiner Motive im diesjährigen Kalender vertreten.

Das Motto „Mein schönstes Erlebnis“ inspirierte Jürgen Stahl so sehr, dass insgesamt vier seiner Werke aus über 600 eingereichten Werken von einer Jury ausgewählt wurden und in einer Wanderausstellung präsentiert werden. Die Wanderausstellung ist aktuell an verschiedenen Standorten in ganz Rheinland-Pfalz zu sehen.

Jürgen Stahl nahm einen Gutschein von seinem Lieblingsfußballverein in Empfang und freute sich sehr über die angefertigten Postkartensets, die mit seinen vier Werken bedruckt wurden.

Er verspricht auch in Zukunft mit seiner Kunst zu begeistern und arbeitet zum jetzigen Zeitpunkt bereits an den Werken für den Kalender 2024.