Am Freitagnachmittag hat ein Mann versucht, Kosmetikartikel und eine Sonnenbrille aus der Auslage eines Ladens in der Wormser Landstraße in Speyer zu entwenden. Der 31-Jährige verstaute nach Angaben der Polizei die Ware im Wert von rund 90 Euro unter seinen Klamotten. Dabei sei er beobachtet und von Mitarbeitern des Geschäftes angesprochen worden. Nachdem der Mann die Gegenstände ausgehändigt hatte, flüchtete er aus dem Geschäft – laut der Polizei mutmaßlich um seine Identität nicht Preis geben zu müssen. Da er von den Mitarbeitern verfolgt wurde, sei er über das Tor eines angrenzenden Fahrzeughandels geklettert. Dabei stürzte er und verletzte sich der Polizei zu Folge am Kopf. Dennoch flüchtete der Täter zu Fuß weiter bis er von alarmierten Polizeikräften gestellt werden konnte. Seine Verletzung musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.