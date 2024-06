Bei einem Unfall in der Kutschergasse ist nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag ein 39-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Beamten mitteilen, fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Auto die Kutschergasse in Richtung Schustergasse entlang und übersah den 39-Jährigen. Dieser sei zwischen parkenden Autos hervorgekommen und habe die Straße überqueren wollen. Der Fußgänger sei an der Schulter touchiert und in ein Krankenhaus gebracht worden.