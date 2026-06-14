JSG Gäu zog als einziger mit zwei Mannschaften in die Endspiele des Junioren-Kreispokals in Maikammer ein und gewann diese.

Die restlichen Titel sicherten sich JSG Römerberg, VfB Haßloch und FC Speyer 09. Zum Auftakt trafen die D-Junioren von Haßloch und FC Leistadt aufeinander. 180 Zuschauer sahen deutlich überlegene Haßlocher, die jedoch das Leistadter Tor trotzdem nur selten in Gefahr brachten. Der einzige Treffer der Partie zum 1:0-Sieg des VfB entsprang einem Eigentor, als ein Leistadter den Ball nach einer Ecke von links durch einen missglückten Abwehrversuch ins eigene Gehäuse beförderte.

Das Finale der A-Junioren nahm einen spannenderen Verlauf. Nico Busch brachte den FC Hambach zwar in der 23. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Aber die Römerberger Leo Daubner (36.) und Sayo Traore (45.+2, 56.) sorgten für eine 3:1-Führung. Ben Neufeld gelang der 2:3-Anschlusstreffer (64.), bevor Daubner einen weiteren Foulelfmeter zum Endstand von 4:2 für Römerberg verwandelte (77.).

Gäu gewinnt Double

Die C-Junioren der JSG Gäu gewannen mit dem Kreispokal nach der Meisterschaft der Kreisliga das Double. Das Endspiel gegen den ASV Speyer verlief in der zweiten Hälfte enger, als es die erste vermuten ließ. Die JSG dominierte vor der Pause klar und ging nach Toren von Fabian Hoffmann (21.) und Max Messerer (25.) mit einem verdienten 2:0-Halbzeitvorsprung in die Kabine.

Ein herrlicher Kopfballtreffer von Marc-Christopher Meyer zum 1:2 drei Minuten nach dem Anpfiff von Durchgang zwei war ein Fanal für eine starke kämpferische Leistung des ASV. Nabil Dawwas traf zwar kurz darauf zum 1:3 (40.). Aber Narcis Vladut stellte den erneuten Anschluss her (49.). Da die Spieler von Gäu im Zweikampfverhalten dominierten und dadurch Chancen zum Ausgleich zumeist bereits im Ansatz verhinderten, blieb es bis zum Schluss bei deren 3:2-Vorsprung.

Das Endspiel der B-Junioren zwischen Gäu und JFV Ganerb II erwies sich als das langweiligste und einzige, in dem die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Den einzigen Treffer erzielte Luca Kretschmer durch einen direkt verwandelten Freistoß (90.). 250 Fans sorgten für die größte Kulisse aller fünf Finals. Den Kreispokal der E-Jugend gewann der FC Speyer 09 durch einen 5:2-Sieg gegen die FG 08 Mutterstadt.