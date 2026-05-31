Der Meister der Kreisklasse A Nord-Ost, ASV Waldsee II, war auch vom in der Hinrunde verlustpunktfreien FSV Freimersheim nicht zu stoppen.

Eine Vielzahl von Spielern überragte. Jonathan Seyb führte Waldsee II von der Spitzenposition an und spülte 19 Einzelsiege in den Meisterschaftskanal, verlor nur drei Partien. Ganz stark trumpfte auch Oliver Broßius mit nur einer Niederlage in 24 Matches auf, ebenso Ralf Wörner der eine Bilanz von 22:4 aufwies. Die Doppelausbeute fiel trotz vieler wechselnder Duos gut aus, bildete mit 29:7-Erfolgen den Grundstein der insgesamt 16 Saisonsiege.

TSV Speyer IV verpasste mit 28:8 Punkten knapp einen Aufstiegsrang, verbuchte drei Zähler Rückstand. Auch dieses Team trat in stetig wechselnder Aufstellung an. Tim Moses absolvierte als einziger alle Partien und kam auf 25:10-Einzelsiege, die er zumeist im hinteren Paarkreuz holte. Nur Stephan Winkler lief noch über acht Mal auf. Bei einem Dutzend Einsätzen lautete die Bilanz 18:6.

Otterstadt führt Trio an

Danach folgte ein Bruch in der Tabelle. TTV Otterstadt IV und TTV Römerberg II mit 19:17 Zählern lagen vor Waldsee III (16:20). Julian Kuhn (23:3) trug großen Anteil am Abschneiden und spielte zudem noch 8:1-Doppelsiege ein. Die Römerberger Zweite verfügte auf der Spitzenposition über einen zuverlässigen Punktelieferanten. Heinrich Stadtler erzielte ein Ergebnis von 19:15.

Jennifer Furtwängler hieß beim ASV Waldsee III nicht nur die Spielerin mit den meisten Einsätzen (16), sondern sie holte auch insgesamt 19 Einzelsiege. Mit dem TTV Römerberg III auf dem siebten Rang und den nachfolgenden TSV Speyer V, ASV Harthausen III, sowie dem abgeschlagenen Schlusslicht vom TTC Speyer III folgten weitere Teams aus dem Ausgabegebiet.

Nick Herzog holte mit 17 Einzelerfolgen die meisten für den TTV Römerberg III vor Paul Kasper (15). Der TSV Speyer V stellte mit Timo Knopp (15:11), Linus Mettlach (7:5), sowie Thomas Armbrust (11:9) drei Spieler mit einer positiven Einzelbilanz. Michael Bitsch ging mit 13 Triumphen als erfolgreichster Spieler des Tabellenvorletzten ASV Harthausen III von den Tischen. Beim Schlusslicht TTC Speyer III gab es insgesamt nur 22 gewonnen Einzel für das ganze Aufgebot zu verzeichnen. Mit fünf Erfolgen war Marius Zinsser der erfolgreichste Akteur.