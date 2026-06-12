Die Polizei verstärkt in der kommenden Woche ihre Kontrollen in der Vorder- und Südpfalz. Hintergrund sind Hunderte Unfälle unter Einfluss berauschender Mittel im vergangenen Jahr.

Die Polizei kündigt eine Kontrollwoche zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 15. bis 21. Juni in der kompletten Vorder- und Südpfalz an. „Mit dieser Aktion wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken“, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mit. Im vergangenen Jahr seien in dessen Zuständigkeitsbereich bei 537 Verkehrsunfällen berauschende Mittel, also Alkohol, Drogen und/oder Medikamente ursächlich gewesen (2024: 620 Unfälle). Die Analyse der Statistik zeige, dass es dabei voriges Jahr zwei Tote und 53 Schwerverletzte gegeben habe. Ein Anlass für die jetzigen Kontrollen sei auch die Sensibilisierung von Fahrern nach der Teillegalisierung von Cannabis. Die Aktion läuft der Mitteilung zufolge unter dem Dach von „Roadpol“, einem europaweiten Polizei-Netzwerk.