Die „Klimaliste RLP“ tritt am 14. März 2021 erstmals bei einer rheinland-pfälzischen Landtagswahl an und hat jetzt nach eigener Mitteilung auch einen Direktkandidaten für den Wahlkreis 39 (Speyer) gewählt: Jonas Wittner (24), einen Lehramtsstudenten, der sich „seit sieben Jahren sozial und politisch in Speyer engagiert“, wie er berichtet. In der Domstadt gehört er unter anderem der Fridays-for-Future-Gruppe an und hat die Partei Die Linke in einem Stadtratsausschuss vertreten. Für sie tritt er nun aber nicht an, sondern für den noch jungen Verein, der nach seiner Mitteilung in Speyer drei Aktive zählt. 50 Unterstützerunterschriften für seine Kandidatur müsse er noch sammeln, so Wittner. Auf der Landesliste ist er mit Rang 83 nicht gut platziert. „Ich denke, dass wir entschieden, optimistisch und sozialverträglich Klimapolitik machen müssen“, sagt er. Es dürfe etwa keine Frage des Geldbeutels und der Anbindung sein, ob eine Person klimagerecht zur Arbeit kommt.