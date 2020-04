Auf dem Gelände des katholischen Pfarrheims in der Johann-Walter-Straße in Dudenhofen soll ein Kindergarten gebaut werden. Daran werde festgehalten, und die Pläne sollen nun forciert werden, teilte Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) auf Anfrage mit.

Zwischenzeitlich sei auch ein anderer Standort für die vierte Kindertagesstätte in der Ortsgemeinde geprüft worden – das Spielplatzgelände „Am Mausberg“. Davon habe das Planungsbüro jedoch abgeraten, sagte Hook. Als Grund habe es Erfahrungen aus anderen Gemeinden genannt, in denen die Pläne, eine Kindertagesstätte mitten in ein Wohngebiet zu bauen, auf Widerstand gestoßen seien. Das Neubaugebiet „In den dreißig Morgen“ käme als Standort nicht in Frage, weil es noch zu lange dauern würde, bis eine solche dringend benötigte Einrichtung dort gebaut werden könnte, sagte Hook.

Nach seinen Angaben soll demnächst noch einmal mit der Kirche über den Pfarrheim-Kauf und den Preis gesprochen werden. Mögliche Altlasten, die bei einem Abriss des Gebäudes anfallen könnten, werden laut Hook bei der Verhandlung des Kaufpreises eine Rolle spielen.