Das große Silvesterkonzert am 31. Dezember um 21 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer ist wegen Corona abgesagt, die Karten können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, auch eine Andacht zu dieser Uhrzeit wurde von Presbyterium und Pfarrerschaft aus Vorsicht untersagt. Ebenso abgesagt ist die Uraufführung des Orgelmärchens „Budenzauber mit Puderzucker“ am Samstag, 12. Dezember. Komponist und Organist Andreas Schmidt wird nicht aus Hannover anreisen. Die Uraufführung findet einen Tag später im Rahmen der Musikalischen Andachten am Sonntag, dritter Advent, 18 Uhr, in der Gedächtniskirche statt, Kinder sind besonders dazu eingeladen, natürlich auch Erwachsene. Ein kleines Team liest das Märchen, Robert Sattelberger spielt den Orgelpart, Anja Bein hält die Liturgie, Dauer 30 Minuten. Die Andacht morgen um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche hält Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron, es erklingen Auszüge aus Bachs Weihnachtsoratorium. 150 Plätze stehen zur Verfügung, Anmeldung ist nicht erforderlich. Zwei Adventsmusiken um 16 Uhr und 18 Uhr sind am vierten Advent, 20. Dezember, in der Gedächtniskirche, es singt „Cantus Coroniensis“, die Andacht halten Kirchenpräsident Schad und Dekan Jäckle. Zwei mal 140 kostenlose Einlaßkarten sind ab dem dritten Advent nach den Gottesdiensten, unter der Woche beim protestantischen Dekanat sowie am Mittwoch, 16. Dezember, 16 bis 17 Uhr im Martin-Luther-KingHaus erhältlich. Die musikalischen Abendandachten werden am 10. Januar um 18 Uhr in der Gedächtniskirche fortgesetzt, es spielen pfälzische Bezirkskantoren. Wegen Einbau der neuen Chororgel sind die Andachten im Januar auf den Emporen der Gedächtniskirche.