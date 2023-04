Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit diesem Schuljahr können Schülerinnen und Schüler am Speyerer Gymnasium am Kaiserdom (GaK) auch Italienisch lernen. Der geplante Schüleraustausch mit dem Land an der Mittelmeerküste muss wegen der Pandemie nicht ausfallen. Er findet einfach virtuell statt.

„Wir haben uns gefragt, wie wir das Lateinische noch lebendiger machen können“, erklärt Martin Müller, Vorsitzender des Arbeitskreises Italienisch und Lehrer am Gymnasium