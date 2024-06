Als versuchte räuberische Erpressung wertet die Polizei einen Vorfall am Samstag, 16.20 Uhr, auf dem Königsplatz. Ein 34-jähriger Mann habe dort eine Frau mit Rollator angeschrien: Sie solle ihm ihr Geld geben oder er werde sie umbringen. „Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er an ihren Rollator“, so die Beamten. Daraufhin habe sich ein 20-jähriger Passant eingemischt und den Zorn des 34-Jährigen auf sich gelenkt. Die Seniorin habe sich in dieser Zeit unerkannt entfernt. Als der 20-Jährige dann die Polizei angerufen habe, sei zunächst auch der Aggressor gegangen, später aber zur angerückten Polizeistreife gekommen. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren, so die Polizei, die weitere Zeugen und insbesondere die geschädigte Frau sucht. Kontakt: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.