Für das dritte Konzert ohne Publikum, von „Speyer.Kultur.Support“ am Sonntag, 3. Mai, um 11 Uhr live gesendet aus der Speyerer Stadthalle, gibt es kurzfristig einen Wechsel im Programm, nachdem Christoph Stadtler von „Strings Y Voz“ verletzungsbedingt nicht auftreten kann.

Auf der Bühne stehen am Sonntag die Sängerin Jutta Brandl und der Gitarrist Bernhard Sperrfechter. Das Programm des Duos reicht von der Jazzsängerin Billie Holiday bis hin zu dem Singer und Songwriter James Taylor. Aber eben nicht nur.

Die beiden Musiker schaffen es mühelos Genregrenzen zu überwinden und sich auf die Inhalte der Songs einzulassen. So wird scheinbar Triviales wieder lebendig, scheinbar Unhörbares wird mühelos verständlich. Dazu kommt, dass die beiden erfahrenen Profis den musikalischen Dialog perfekt beherrschen.

„Strings Y Voz“ werden zu einem späteren Zeitpunkt ihr Konzert in der Stadthalle nachholen. Das Konzert am Sonntag wird über den YouTube-Kanal des OK Speyer live übertragen.

Links