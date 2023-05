Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talsohle ist durchschritten. Die Anzahl der neugebauten Wohnungen in Speyer steigt wieder an. Dem angespannten Markt kann es nur guttun. Viele größere Bauprojekte sind schon auf den Weg gebracht: Ein Ende der Bautätigkeit ist nicht in Sicht, wenn es nach der Stadtverwaltung geht.

Mehr als zwei Jahrzehnte – eine lange Zeit. Seit Ende der 1990er Jahre war in Speyer die Anzahl der Baugenehmigungen und -fertigstellungen vergleichsweise gering (siehe Grafik). Für das Statistische