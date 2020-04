Mit Hilfe eines Hubschraubers ist es der Polizei am späten Sonntagabend gelungen, zwei Einbrecher in Dudenhofen festzunehmen. Wie die Beamten berichten, hatte ein aufmerksamer Spaziergänger mehrere Personen beobachtet, die sich mit Taschenlampen auf dem Gelände einer „öffentlichen Gemeindeeinrichtung in der Jahnstraße“ aufhielten. In der Jahnstraße befindet sich der Bauhof. Die Polizei wollte aber auf Nachfrage nicht bestätigen, dass es sich um diesen handelte. Die eintreffenden Polizisten sahen vor Ort zwei Personen, die über einen Zaun flüchteten. In Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Polizeihubschrauber konnten die Beamten die beiden 31 und 33 Jahre alten Einbrecher letztlich festnehmen. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen.