Das „Holistic Café“ in der Roßmarktstraße schließt knapp ein Jahr nach seiner Eröffnung wieder. „Am 1. Juni ist unser letzter Tag hier“, sagt Inhaberin Lina Phillips. Kaffee, veganes Essen und ätherische Öle, auch in Kombination miteinander, das war das Konzept von Lina Phillips und ihrem Partner Milan Ohmer beim Schritt in die Selbstständigkeit. „Das Projekt an sich ist nicht gescheitert“, betont Phillips. Den Hauptgrund für die Geschäftsaufgabe sieht sie in den Bauarbeiten im vergangenen Jahr am Übergang zur Maximilianstraße. Dort versperrte potenziellen Kunden ein Baukran über Monate den Zugang. Das habe dazu geführt, dass in den Sommermonaten, in der die Inhaber auf das Hauptgeschäft gehofft hatten, keine finanzielle Rücklagen hätten gebildet werden können. Die Geschäftsleute in der Roßmarktstraße hätten versucht, die Straße zu beleben. Das habe punktuell funktioniert, aber eben nicht auf Dauer. Hilfe von der Stadt Speyer habe es leider keine gegeben, findet Phillips. Dass ihr Partner nun eine Vollzeitstelle in seinem Job als Kinder- und Heimerzieher gefunden habe, nennt Phillips als weiteren Grund. „Ich hätte noch Leute einstellen müssen.“ Aktuell liefen Gespräche zur Übernahme der Geschäftsräume. Phillips will weiter selbstständig bleiben, mit ätherischen Ölen und der Beratung für das Wohlbefinden der Menschen arbeiten. Ein kleiner Seminarraum stehe ihr dafür in Schifferstadt zu Verfügung.