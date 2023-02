Rang fünf, einen Platz besser als im Vorjahr, belegten die Unter-14-Jährigen des HC Speyer bei der süddeutschen Meisterschaft in Neunkirchen. Der Vizelandesmeister hoffte zumindest auf den Einzug ins Halbfinale. Doch dann riefen die Jungs von Trainer Heiner Dopp in den ersten beiden Gruppenspielen ihre Leistung nicht ab.

Gegen TSV Mannheim, Titelträger von Baden-Württemberg, geriet Speyer früh 0:2 in Rückstand, ehe den Blau-Weißen per Strafecke noch vor der Pause das 1:2 gelang. Speyer war nahe dran am Ausgleich, aber ohne Erfolg. Gegen Hessenchampion Rüsselsheimer RK kassierte Speyer wieder schnell das 0:1.

Traum geplatzt

Nach dem 1:1 erhöhte Rüsselsheim auf 3:1 und beendete mit dem 5:1 Speyers Träume. Dennoch gewann der HC danach gegen Bayernvize Nürnberger HTC 5:2. In den Platzierungsspielen schlugen die Weiherhöfler den Vizemeister 2022, HC Ludwigsburg, zunächst 8:1, das höchste aller Turniergebnisse.

Gegen TSG Heidesheim nahm Speyer beim 6:3 Revanche für die Niederlage im Landesfinale vor drei Wochen.