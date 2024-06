Aufgrund steigender Wasserpegelstände ist die Zufahrt zur Rheinhäuser Fähre am Dienstag gesperrt worden. Das teilt die Stadt mit. Die Fähre pausiert hochwasserbedingt ohnehin am kommenden Wochenende.

Die Bevölkerung werde gebeten, die Warnschilder zu beachten, so die Stadt. Am Mittwoch war der Wasserstand des Rheins am Speyerer Pegel bei rund 6,60 Metern – Tendenz nach eintägigem Steigen wieder leicht fallend. Die aktuelle Welle wird somit nicht das Ausmaß von voriger Woche erreichen, aber Entwarnung ist nach Einschätzung von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann noch nicht möglich. Neben der Zufahrt zur Fähre würden vor allem der Untere Leinpfad sowie das Helmut-Kohl-Ufer zwischen der Salierbrücke und der Strandbar beobachtet. Dort waren am Mittwoch nochmals Absperrungen denkbar, die den oberen asphaltierten Weg aber nicht tangierten. Grundsätzlich sei die aktuelle Welle „nicht besorgniserregend“.

Die Stadt begründet das mit der erwarteten Entwicklung: „Ab Donnerstag fällt der Pegel schon wieder. Die aktuellen Prognosen reichen bis Ende nächster Woche. In diesem Zeitraum sind insgesamt fallende Werte vorhergesagt.“ Die Druckwasser-Lage in Speyer-Süd sei aber noch schwierig und erfordere weiter eine Teilsperrung in der Industriestraße.