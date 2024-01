Als „ein Stück Stadtgeschichte“ bezeichnen Stadt und Verkehrsverein ein Protokollheft der „Gärtnerzunft Speyer von 1829“, das jetzt an das Stadtarchiv übergeben worden ist.

Im Jahr 1829 beginnen die Eintragungen in dem historischen Dokument, das jetzt zusammen mit drei weiteren Schriftstücken aus Privatbesitz feierlich an das Stadtarchiv Speyer übergeben wurde. So sei es in fachkundigen Händen, betonten die Verkehrsverein-Aktiven Uwe Wöhlert und Fritz Hochreither, die wie bei ähnlichen historischen Funden in der Vergangenheit als Vermittler aufgetreten sind. Im Fall des Gärtner-Dokuments war der Mitteilung zufolge zudem Theo Germann als Spender beteiligt.

„Das Gedächtnis unserer Stadt gewinnt durch solche Aufbewahrungen“, betonte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in ihren Dankesworten. „Viele Schriftstücke mögen auf den ersten Blick vielleicht unbedeutend erscheinen, können die Sammlungen des Stadtarchivs womöglich aber ungemein bereichern und uns unsere Stadt noch ein Stück näherbringen.“ Der besondere Fund ergab sich demnach dank dem Einsatz des Verkehrsvereins, der in den vergangenen Jahren schon andere Dokumente für das Archiv gesichert hatte. Beispiele dafür waren die Gästebücher des vom Verkehrsverein betreuten Museums SchPIRA im Judenhof, mehrere Protokollbücher des Speyerer Stammtischs die „Pfalzgrafen“ sowie das Protokollbuch der Speyerer Gastronomen ab dem Jahr 1946.

Auch Rechnung und Kassenbuch

Zum neuen Archivgut gehören neben dem historischen Protokollheft der Gärtnerzunft eine Rechnung an die Restauration zum Bayrischen Hof von 1877 von Philipp Setzer sowie ein Auszug aus dem Protokollbuch des Verwaltungsausschusses des Bürgerhospitals Speyers vom Oktober 1926 und des Kassenbuchs des Volkschors Speyer für die Jahre 1949 bis 1954.

Historisch ist in Speyer auch das Stadtarchiv: Es bezeichnet sich selbst als das älteste kommunale Archiv der Pfalz. Seine umfangreiche Überlieferung geht zurück bis ins zwölfte Jahrhundert. Hauptaufgaben heute sind die Erschließung der Archivalien und deren Erhaltung für die Zukunft.