„Stark gestiegene Zahlen im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Speyer“ waren am Dienstag und Mittwoch nach Angaben der Bundespolizei Kaiserslautern der Grund für eine verstärkte Überwachung gemeinsam mit einer Streife der DB-Sicherheit dort. Wie die Bahnpolizei am Donnerstag informierte, bewahrheitete sich das während der Einsatzzeiten jedoch nicht. Ein Sprecher konnte am Donnerstag auf Nachfrage auch keine Angaben zu Art und Anzahl der Delikte im Vorfeld machen. Die Streifen hätten immer auch präventiven Charakter. Allerdings mussten an beiden Tagen insgesamt 13 Reisende an die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung erinnert werden. Ferner wurde ein Mann durch die DB Sicherheit im Bahnhof angetroffen, der in der Vergangenheit durch „diverse Vorfälle“ im Bahnhof aufgefallen war. Welche das waren, konnte der Sprecher ebenfalls nicht sagen. Die Deutsche Bahn sprach ein Hausverbot gegen den Mann aus und die Bundespolizisten verwiesen ihn anschließend des Hauptbahnhofes.