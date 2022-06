Dominik Thiemann (Jahrgang 2000) von der TSG Haßloch hat sich Pfalzligaaufsteiger TSV Speyer angeschlossen. Das hat Benjamin Eisensteck, beim TSV für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Mittwochmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der Rechtshänder verstärkt den linken Rückraum der Speyerer. Thiemann durchlief die Jugend in Haßloch und spielte auch in der Pfalzauswahl.

In der vergangenen Saison kam er für die Großdörfler auch in der 3. Liga zum Einsatz. Vor allem überzeugte er seinen neuen Verein aber im direkten Vergleich: „Er war einer der Besten und hat mit die meisten Tore geworfen“, berichtete Eisensteck: „Er ist auch ein guter Abwehrspieler und gibt uns mehr Variabilität.“ Thiemann wohnt in Haßloch und ist angehender Polizist.