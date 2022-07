Thorsten Morio ist neuer Trainer der Pfalzliga-Handballer des TuS Heiligenstein. Der 36-jährige C-Lizenzinhaber trat die Nachfolge seines Bruders Christoph Morio an, der jetzt die Damen der SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam/Kuhardt in der Oberliga trainiert.

Höherklassig gespielt

Thorsten Morio holte in der Jugend mit TV Offenbach zweimal die südwestdeutsche Vizemeisterschaft. Bei den Herren spielte er mit dem TV Regional- und jahrelang Oberliga, in der er auch für TSV Kuhardt und die SG OBZ auf Torejagd ging. Sein Debüt als Trainer gab er bei der B- und A-Jugend der SG.

Später übernahm Morio als Spielertrainer deren Herrenmannschaft in der Pfalzliga. Mit Offenbach II schaffte er den Aufstieg in die Verbandsliga, ehe er als Assistent wieder bei diesem Verein in der Oberliga einstieg. Johannes Lutz unterstützt ihn als Co-Trainer und nimmt sich vor allem der Torhüter an.