Öfter mal etwas Neues in Speyer: Am kommenden Wochenende findet in der Halle 101 am Neuen Rheinhafen zum ersten Mal ein Thai Food-Festival statt. Veranstalterin ist Namfon Lippert, die in der Region zwei Massagestudios betreibt. Sie habe ein solches Festival einmal in Düsseldorf besucht, was ihr gut gefallen habe, erzählt sie. Inzwischen hat Lippert, die aus Thailand stammt und in der Nähe von Karlsruhe lebt, die Festivals beispielsweise in Mannheim oder Wörth veranstaltet. In Speyer hat das Festival am Freitag (13 Uhr bis Mitternacht), Samstag (10 Uhr bis Mitternacht ) und Sonntag 10 bis 22 Uhr) geöffnet. Angekündigt sind rund 35 Stände. „An knapp 90 Prozent“, so Lippert, gebe es thailändisches Essen zu erwerben. Angekündigt sind bei der Veranstaltung mit freiem Eintritt zudem Tanzeinlagen und ein DJ mit Live-Musik.