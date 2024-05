„Es ist ungeheuerlich, wie das Grab aussieht.“ So reagiert Johannes Volkmann auf die Frage der RHEINPFALZ, ob er bei seinem Besuch in Speyer am Dienstag Gelegenheit zu einem Besuch der Grabstätte seines Opas, dem von 1982 bis 1998 amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl, im Adenauerpark hatte. Natürlich sei er dort gewesen, sagte Volkmann. Er wünsche, dass der Zaun um das Grab dort bald wegkomme und die letzte Ruhestätte endgültig gestaltet werde.

„Ich hoffe, dass die Stadt dazu etwas unternimmt. Meiner Familie sind seit sieben Jahren in der Sache die Hände gebunden“, klagte der 27-Jährige. Er bezog sich dabei auf einen unbefriedeten Streit zwischen den Söhnen Kohls und dessen zweiter Frau, Maike Kohl-Richter. Auch Johannes Volkmann war 2017 nach dem Tod des Kanzlers mit seinem Vater am Haus Kohls in der Marbacher Straße in Oggersheim, als sich sein Vater Walter vom Verstorbenen verabschieden wollte. Kohl-Richter ließ sie damals nicht ins Haus. Die Witwe ist heute für das Grab verantwortlich und hat auch schon aus dem Speyerer Rathaus eine Aufforderung erhalten, den Zaun zu entfernen.

Volkmann war zur Vorstellung der Biografie Bernhard Vogels in Speyer. Er gehört wie sein Großvater und Vogel der CDU an.