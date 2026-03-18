Der Goldankauf gewinnt an Bedeutung als Wirtschaftsbranche. In Speyer ist ein neues Ladengeschäft hinzugekommen.

Existenzgründer Romeo Franz (25) stammt aus Altlußheim und hatte seine „Ankaufbörse“ in Speyer zunächst in der Großen Gailergasse eröffnet. Wegen einer Baustelle vor der Haustür schloss er das Ladengeschäft wieder. Inzwischen ist er in die Große Greifengasse 4a umgezogen. In der Einheit mit dem großen Schaufenster kauft er Gold, Silber, versilbertes Besteck, Schmuck, Uhren, Designerhandtaschen und Pelzmäntel an. Er hoffe auf Laufkundschaft, wolle sich aber auch eine Stammkundschaft aufbauen, die etwa mit Erbstücke oder „kleinen Schätzen“, die sie zu Hause finden, zu ihm kommen. Er interessiere sich für die „Geschichte hinter den Objekten“, betont Franz.

Er setze auf ausführliche Beratung und Transparenz: Die Wertermittlung führe er gemeinsam mit den Kunden durch und erkläre alle Schritte. Sein Verdienst sei die Provision aus dem Weiterverkauf meist an professionelle Händler. „Es gibt für alles einen Markt“, betont der gelernte Bürokaufmann. Oft finde die Ware eine neue Verwendung im osteuropäischen Bereich; gerade Pelze seien in Deutschland kaum noch gefragt und würden dorthin abgegeben. Die Ankaufbörse Franz ist auch im Internet vertreten, der Inhaber würde aber auch gerne mit weiteren stationären Standorten wachsen. Sein Geschäft in Speyer ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.