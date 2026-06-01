Vom 13. bis 20. Juni 2026 findet in Speyer die Aktionswoche „Speyer sagt Nein! zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“ statt.

Veranstalter sind der Arbeitskreis gegen Gewalt, die Gleichstellungsstelle sowie das Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit der Stadt. „Gewalt verschwindet nicht durch Appelle, sondern nur dort, wo hingeschaut, unterstützt und konsequent gehandelt wird“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Mit Vorträgen, Workshops, Präventionsangeboten und öffentlichen Aktionen macht die Reihe auf Gewalt aufmerksam und informiert über Unterstützungsangebote.

Zum Auftakt wird am Samstag, 13. Juni, ab 11 Uhr symbolisch der gefährlichste Ort für Frauen und Kinder enthüllt. Stände informieren über Speyerer Beratungsstellen und können mit einer Rallye entdeckt werden. Zu gewinnen gibt es zwei Büchergutscheine. Zum weiteren Programm gehört unter anderem ein Informationsabend am Montag, 15. Juni, um 18 Uhr im „Media-Tor“ über digitale Gewalt und Deepfakes, also mithilfe von Künstlicher Intelligenz manipulierte Inhalte. Im Familienzentrum K.e.k.s. findet am Mittwoch, 17. Juni, um 18.30 Uhr ein Workshop zur gewaltfreien Kommunikation statt. Für Grundschüler wird am Freitag, 19. Juni, um 14.30 Uhr ein Anti-Mobbing-Training im VHS-Weiterbildungszentrum angeboten. Den Abschluss bildet am Samstag, 20. Juni, eine Kundgebung gegen sexualisierte Gewalt, die um 11 Uhr auf dem Geschirrplätzel startet und in ein offenes Picknick im unteren Domgarten übergeht. Das vollständige Programm im Internet unter www.speyer.de/antigewaltwoche.