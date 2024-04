Wegen des anstehenden Garten- und Pflanzenmarkts ist die Maximilianstraße am kommenden Wochenende „für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Falls trotz des aktuellen Streiks Busse der Linie 561 fahren, werden sie an diesen Tagen umgeleitet und Ersatzhaltestellen in der Ludwigstraße ausgewiesen. Die Verwaltung verweist auf Aushänge des Busunternehmens. Der Taxenstand werde für die Veranstaltungsdauer auf den Postplatz hinter das Altpörtel verlegt. Der Garten- und Pflanzenmarkt am Samstag, 20., und Sonntag, 21. April, feiert Premiere. Zusätzlich ist ein verkaufsoffener Sonntag angesetzt. Um ein hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, lautet die Bitte der Verwaltung: möglichst mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Allerdings wird der Stadtbusverkehr bis einschließlich Sonntag bestreikt