20 Arbeiten der Künstler Gernot Kissel (Worms), Manfred Binzer (Mannheim) und Issmat Abdulkaders (Bonn) stellt die Speyerer Galerie „Art 2“ ab Samstag in ihren neuen Räumen in der Schulergasse 2 aus. Den Kunstraum hoch über dem Königsplatz hat Galerist Peter Wilking vor gut einem Jahr bezogen.

„Ich bin an die Wurzeln zurückgekehrt“, berichtet Peter Wilking von der Ansiedelung von Art 2 in den 1980er-Jahren am gleichen Ort, lediglich ein paar Etagen tiefer. Sein